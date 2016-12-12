Открывая Генеральную Ассамблею в Токио торжественной речью, Президент FEI Ингмар де Вос напомнил собравшимся об уникальности конного спорта, отметив, что в нем стопроцентно смогло реализоваться гендерное равенство, а главным преимуществом остается уникальный союз человека и животного, всадника и лошади. Однако это же, по мнению президента, зачастую ставит конный спорт под удар общественного мнения.

«Существуют организации, количество которых неумолимо растет, по разным соображениям отстаивающие мнение, что лошади не должны быть задействованы в спорте, – отметил де Вос. – И нужно продемонстрировать всему миру, что мы не только преданно следим за соблюдением принципа благополучия лошади, но и являемся мировыми лидерами в этом направлении. Мы должны наглядно показать, как много мы делаем в этом направлении и как тесно конный спорт связан с охраной здоровья лошадей. Страхи рождены незнанием. Именно поэтому сообществу конников важно продемонстрировать, что настоящее партнерство между человеком и лошадью основано на доверии и взаимном уважении. А это, в свою очередь, сократит разрыв непонимания и даст конному спорту еще больше поклонников».

Бюро FEI

Заседание Ассамблеи предварялось встречей Бюро FEI, рассмотревшим представления от Комитетов по дисциплинам, а также Ветеринарного и Антидопингового комитетов, результаты работы Группы управления рисками в троеборье. Был принят ряд изменений в правилах проведения серий турниров, включая Кубок наций и Молодежный Кубок наций в конкуре и выездке, также были внесены правки в правила региональных конкурных и троеборных серий, которых будут опубликованы на сайте FEI. Кроме того, были произведены назначения новых членов комитетов взамен выбывших по истечении сроков полномочий. При этом, к огромному сожалению, среди новых функционеров нет ни одного представителя стран Центральной и Восточной Европы, не говоря уже о России.

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